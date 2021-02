Nytt Grafikkort - Nytt Nätaggregat ?? Hjälp!

Skrivet av miisken: Hej Kära Clockers, Jag behöver hjälp, jag ska försöka hålla det så simpelt som möjligt.

Jag har idag köpt ett nytt grafikkort - Jag köpte ett Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8GB från webhallen. Denna : https://www.webhallen.com/se/product/326419-Gigabyte-GeForce-... för övrigt har jag 32 GB RAM minne. i7-7700K CPU och ett moderkort som heter Msi Z270-pro.

Har ett nätaggregat som drar 650Watt. vet inte vilket märke det är tyvärr på nätagget eller vad det är för modell, men jag köpte det för några år sedan på webhallen eller inet. har kollat runt lite och verkar som att det ska gå bra med 650Watt och att 650Watt är rekommenderat som MINST.

Men vet ni om det kanske fungerar sämre/långsammare/inte till sin fulla potential eftersom jag har EXAKT 650Watt vilket är MINIMUM som krävs. Tänkte ifall det kanske på något sätt skulle fungera bättre om det fanns lite mer ''Utrymme'' (?) som tex 750Watt nätaggregat istället för det minsta som krävs på 650 vilket jag har. Hoppas ni förstår vad jag menar.. Min fråga är nu då om jag skulle behöva köpa ett nytt nätaggregat som drar mer än 650Watt till mitt nya grafikkort? Tack på förhand!!

5600x, 32gb ram 3600mhz, 8st fläktar i datorn, rx 6800 xt, 2 x 27" acer skärmar, 3 x philips HUE lampor.

I RDR 2 igår använde jag 650w totalt ut ur väggen (har mätare där) för allt ovanstående, ja just ja, plus t-bord, mus, laptop på laddning via USB-C från ena skärmen, telefon på laddning via USB-C från datorn.... Sen är det skillnad på kontinuerlig och momentan förbrukning.

I regel brukar ett 650w nätagg kunna hantera mer och den angivna effekt är vid kontinuerlig drift.

Vill du vara riktigt säker, ta reda på märke/modell på nätagget.

Har du för klent och dåligt konstruerat nätagg så kan det lägga av vid för hög belastning.