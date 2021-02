Hur har ni bemötts när ni säger upp er?

Första gången så bodde jag utomlands och skickade ett mejl att jag inte kommer tillbaka. Fick typ bara ett "god fortsästtning". Mer förväntade jag mig inte för jag hade ju inte varit där på ett halvår. Inga hard feelings från mitt eller deras håll. Dags att gå vidare bara.

Andra gången så såg chefen det komma då jag var väldigt missnöjd med jobbet och hade uttryckt det tydligt, hon tyckte det var lite tråkigt men de kunde inte göra de förändringar som krävdes då det krävdes beslut på högre ort och det var trögt maskineri på det företaget minst sagt.

Tredje gången så skickade jag ett meddelande på Skype att jag slutar x datum. Dåvarande chefen som var den sämsta chefen jag haft sa i princip bara "ok vi löser det". La in min egen uppsägning i systemen och skrev inte under uppsägningspapper heller. Inte ens det klarade han av.

Nuvarande jobb, ja då hade min chef blivit besviken men önskat mig god fortsättning. Hon vet redan att jag kommer sluta inom 3 år. Det har jag redan berättat.