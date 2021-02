USB portar fortsätter leverera ström, även när datorn är avstängd

tjena!

När jag stänger av datorn (vanliga windows knappen, "Av/på" och "stäng av") så stänger datorn av sig som vanligt, allt stängs av, lamporna inuti datorn stängs av men USB portarna fortsätter få ström?

Tidigare har det inte varit ett problem då jag har Razer tangentbord och mus som känner av när datorn stänger av sig, men nu när Jag precis köpt ett Steelseries Arctis pro wireless så behöver jag fixa det, för just nu står transceivern på och laddar batteriet även när datorn är avstängd (har bara kopplat in den vanliga USB kabeln till datorn, använder inte den externa extra ström sladden till den då jag inte vill att batterierna ska laddas när datorn är avstängd för det sliter mer på både batterier och hela transceivern).

Jag har tidigare även kopplat in budget tangentbord och möss i datorn, deras lampor fortsätter lysa när man stänger av datorn. Detsamma gäller om man kopplar in en telefon i ett USB uttag, den fortsätter ladda när man stängt av datorn.

Jag är ganska säker på att det är någon BIOS inställning som är fel, så att alla USB portar får ström, även när datorn är avstängd.

Är det någon som vet vad den inställningen heter, eller hur man löser detta / gör så att USB portarna endast är på när datorn är på?

Mitt moderkort är ett Aorus z270x-gaming 5