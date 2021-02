LG 34" Ultrawide 120hz G-sync

Säljer nu min skärm då jag mer och mer börjat gå tillbaka till FPS spel.

Köptes från Netonnet Februari 2020.

Total tid påslagen - 439timmar, vilket snittar på under 1.2h per dag under det senaste året så den är väldigt sparsamt använd.

Skärmen har en RGB ring som lyser på baksidan.

Modellbeteckningen är LG 34GK950G.

Kvitto och garanti finns. Original kartong och tillbehör finns med.

Föredrar upphämtning före frakt men kan även skickas.

Inga skador, repor, skavanker eller döda pixlar! Skärmen är i nyskick.

Budgivning som gäller, bud startar på 4800kr.

