Veckans fråga: Vad skulle få dig att köpa en färdigbyggd dator?

Om HP vill sälja en "premium dator" med tex RTX 3080 eller RTX 3090 så ska alla komponenter i datorn vara "premium". När jag nyligen tittade på deras modeller var det alltid en eller flera komponenter som var undermåttliga. Oftast är kylningen alldeles för dålig i dessa färdiga konfigurationer. Vill HP sälja datorer ska dem fokusera först på att leverera en bra konfiguration utan att titta på "vart kan vi spara pengar". Folk vill inte ha "skit i sin låda" i de prisklasserna som RTX 3080 maskiner hamnar, därför bygger man hellre eget.

Sen förstår jag inte hur jag kan bygga en riktig premium maskin med allting "best of the best" som är oftast billigare än HPs färdiga motsvarande konfigurationer. Med tanke på hur stora volymer av komponenter de köper in borde de kunna förhandla ner priserna som även gynnar slutkonsumenter.

Det är inte raketforskning. Vill man sälja, ha en bra produkt till ett rimligt pris. I dagens informationssamhälle kan företag inte komma undan med genvägar. Sen tror jag inte att Sweclockers.com läsaren är en "typisk" konsument med "begränsad koll". Vill HP sälja produkter till oss får dem verkligen kamma sig först.