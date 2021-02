Hjälp med speldator

Ok så jag är väldigt bortkommen när det gäller datorer och ska köpa min första stationära gaming dator. Jag har ingen aning om vad jag ska välja.

Jag ska mest spela world of warcraft och overwatch. Vill helst stanna under 20.000 kr men vill ha ganska mycket minne (wow uppdaterigar är en pain in my ass) och att den är snabb, vill inte ha lagg under raid.

Ska man köpa märke eller bygga själv? Är komplett datorer bra?

Snälla hjälp!

Jag är dessutom helt dum i huvudet med dator språk, så dumma ner det så mycket det bara går.