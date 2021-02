9900K, Maximus Extreme XI, Chassi, Fläktar

Har gått med i SFF-träsket och sitter med lite delar över

Intel 9900K (har kvar plexikub if it floats your boat)

ASUS Maximus XI Extreme (Z390) (EK vattenblock medföljer på sidan av)

Samsung 970 EVO plus 500GB

Phanteks Evolv X Black (en repa på ovansidan, annars fint skick)

5x QL120 (svarta, RGB-hubb ingår)

1x QL140 (svart, RGB-hubb ingår ej)

Kom med bud på prylarna! avslutar budgivningen stagnerar / når den 24/2/21 18:00 /jag nöjer mig

Idag är allt monterat i chassit så köper du rubb och stubb så är allt ready to go!

Tar endast Swish, prylarna kan hämtas i Bergshamra, Solna. Föredrar avhämtning men allt förutom chassi kan skickas.

