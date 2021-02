pfSense - Bahnhof

Skrivet av Twisteddev: Ligger inte denna inställning under ditt interface(WAN) i pfsense? Gå till inlägget

Jo den finns: Block bogon networks:

Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received.

Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

Har jag denna igång(X) så blockeras han och jag får upp i loggen att en bogon ipn blockeras. Stänger jag av denna så fungerar det för han. så antar han få kan ansluta mot mig och kommer då in med en bogon ip för bahnhof kanske routar på något speciellt sätt inom sig för vi båda sitter i bahnhofs nät.