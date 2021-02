Lite angående Ethereum mining, dess lönsamhet och Eth 2.0 PoS

Jag kommer inte skriva så mycket om grafikkort, mest om Eth-nätverket, Eth 2.0 och de nya ASICs som snart släpps då det var det som fick mig att skriva detta.

Svårighetsgrad & belöning i Eth

Från 1 jan 2021 till 18 feb 2021 har hash raten på Ethereums nätverk ökat från ~300 000 GH/s till ~403 000 GH/s - en ökning på ~30%. Detta gör att svårighetsgraden för att lösa block ökar och dina mining rewards i ETH minskar.

Nu tänker ni säkert "men jag drar fortfarande in lika mycket pengar som jag gjorde för en månad sen!" Absolut, så är det, men inte riktigt. Eftersom värdet, ~1 900 USD , och svårighetsgraden, 5,099.79 TH, på Ethereum gått upp ordentligt de senaste månaderna får du mindre betalt i Ethereum jämfört med tidigare månader, men omvandlat till USD/EUR/SEK är det ungefär lika mycket som du fick tidigare.

Förra månaden drog jag i genomsnitt in 0.025 Eth (~30 USD) per dag @ 240 MH/s. Nu får jag in runt 0.0170 Eth (~30 USD). Om jag enbart kollar på fiat-värdet skulle jag tro att jag fortfarande får betalt lika mycket som förra månaden, vilket jag får beroende på hur man ser det.

ASICs, Break Even/ROI-räknare

Innosilicon släpper snart sin nya ASIC kallad A11. Den bryter med en hastighet på 2 000 MH/s @ 2 500 watt och kostar en halv förmögenhet på 24k USD, enligt Coin Mining Central som säljer dessa. Denna ASIC hovar alltså in runt 260 USD om dagen, före el. För jämförelse, en vanlig 6 GPU-rigg med 3060 ti har en total hash rate på 360 MH/s @ 720 watt, 45 USD före el. En 6xRTX3080 ~600 MH/s @ 1 400 watt, 75 USD före el.

Länk till A11: A11

Företag som Innosilicon brukar med största sannolikhet använda deras ASICs själva ett tag innan de säljs. En annan sak att ha i åtanke är att när ASICs som dessa väl släpps till allmänheten sjunker deras lönsamhet rejält. Det går därför inte att lita på sk "Break even calculators" eller "ROI calculators", som finns på sidor som Whattomine eftersom de uppenbarligen inte kan se in i framtiden. De använder gårdagens eller förra veckans data och gissar sig fram och de tar inte heller in nästa veckas eller nästa månads nya svårighetsgrad i beräkningarna. Tiden för break even som dessa sidor visar är inte helt korrekt. Ta det med en tesked salt och använd sunt förnuft.

Eth 2.0

Nu lite om Eth 2.0.

Eth2 fas 0 startades förra året i december. Kort sagt var det som skedde bla att man öppnade upp dörrarna för att kunna bli en sk "validator" genom att skicka och låsa in 32 ETH. Just nu har över 3 000 ETH skickats in och låsts. Här kan ni se hur mycket ETH som skickas in i realtid: Etherscan

Fas 1 startar, enligt ethereum.org, någon gång 2021. Q3 om jag skulle gissa. Då kommer en del av nätverket integrera, Pos, dvs Point of Stake. Proof of Work kommer fortfarande finnas ett tag till jämsides med PoS.

Fas 2 startas 2022, enligt Ethereum.org, detta tar bort PoW helt och ETH-nätverket övergår helt till PoS.

Utöver det finns det risk att EIP 1559 går igenom och en BASE FEE införs. Denna Base Fee kommer variera beroende på efterfrågan och belastning av nätverket. Vill man skynda på sin transaktion kan man ge "dricks" åt miners, då hamnar din transaktion längst fram och miners bearbetar den först. Jag vet inte vad BASE FEE kommer sättas till men lönsamheten för miners kommer nog sänkas.

Mer om EIP 1559 här: Timroughgarden.org

Slutligen

Allt detta kan vara bra att ha i bakhuvudet innan man köper på sig 100 grafikkort efter ha kollat whattomine och blivit hög av FOMO. Whattomine och liknande sidor småljuger som sagt om tiden det tar att tjäna tillbaka sina pengar. Sen måste man komma ihåg att det ska skattas också. Där försvinner lite till och din ROI förlängs. Svårighetsgraden är nog högre om två månader än den är idag. Då blir din ROI ännu längre.

Köp inte grafikkort för 2000kr över MSRP om du verkligen inte måste och spendera inte mer än du har råd att förlora.