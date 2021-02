Nybbygd dator, svart skärm

Hej.

Hjälpte min kompis att bygga ihop hans nya dator i komponenter. Vi kopplade in allting och startade upp, svart bild... Körde på hans TV till en början som han tänkte ha till dörren men testade sedan att koppla in i en vanlig skärm men lika svart där med. Testat display och HDMI. Har även kopplat ut allt onödigt och testat men inget har hjälpt. Fläktar går igång och det låter som att datorn arbetar men ja... Svart skärm. Just det, även testat i moderkort och grafikkort men inget av dom skickar ut bild.

Som sagt googlat och testat det mesta, men kanske är något jag missat.

Tack på förhand!

//Hiblahiblan