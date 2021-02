Problem med docker-compose

Hej alla

Tack för snabba svar, ni hade rätt, docker var inte installerat. När jag installerade docker och körde docker-compose up,

fick denna meddelade: Står och bara tuggar, händer ingenting.

root@test2:~/compose-demo# docker-compose up

Starting compose-demo_web_1 ... done

Attaching to compose-demo_web_1

web_1 | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration

web_1 | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/

web_1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh

web_1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: IPv6 listen already enabled

web_1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh

web_1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh

web_1 | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up