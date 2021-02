Gaming dator för ex. Minecraft i 4K/60Hz. Budget 20000

Hej,

behöver tips och råd från er gällande köp av en gaming dator. Budgeten upp till 20000:-

Meningen att datorn skall klara av rätt tunga spel tex Minecraft i 4K med 60 fps

Fått ett förslag från Inet på följande komponenter:

CPU- AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 35MB

Moderkort - MSI X570-A PRO

GPU - PNY GeForce RTX 3070 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Triple Fan Edition

SDD - Samsung 970 EVO Plus 1TB

Minne - Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX AMD

Kylare - be quiet! Pure Rock 2

Nätaggregat - Corsair RM750 750W (2019)

Chassi - Fractal Design Define C Svart

Skärm - Acer 28" Nitro XV282KKV 4K HDMI 2.1 HDR 144 Hz

Vore tacksam för era kommentarer!

Fattar jag rätt så behöver jag inte köpa Windows här utan på Tradera?

//Nicholas