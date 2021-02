Moderkortsproblem?

Hej!

Jag har ett problem som jag -tror- kan bero på ett moderkortsfel, men jag är inte säker.

Skulle vilja höra vad ni tror!:)

Jag byggde ihop min första stationära dator med blandade delar min bror haft liggande.

Komponenterna har några år på nacken, men fungerade ändå fint när han använde dem sist.

Intel core i5 4670

Geforce GTX 970

GIGABYTE Z97P-D3, samt RAM-minnen.

Resten av grejerna är nya, men ska vara kompatibla med den äldre utrustningen.

Jag dammade av några komponenter försiktigt med en ren, torr pensel (moderkort och grafikkortsfläkt).

Sen byggde vi ihop datorn, installerade Windows och jag testade spela några spel - allt fungerade bra!

Åkte iväg på semester en vecka med el-aggregat och dator av, men med strömsladd i.

Men sen började problemet direkt när jag kom hem och startade datorn igen.

Första gången jag startade kom det upp en Bluescreen med meddelande att Windows inte kan startas.

Det hände kanske 3-4 omstarter efter varandra.

Sen dök BIOS-menyn upp istället, med 2 val; att göra BIOS-ändringar eller att starta datorn med nuvarande inställningar.

Gick in i BIOS-menyn av misstag och startade sen om datorn för att välja det andra alternativet.

Efter det blev det ingen mer bild på skärmen.. bara "Ingen signal".

Nu vet vi inte riktigt var/hur problemet uppkommit - är det moderkortet, grafikkortet, statisk elektricitetsskada eller något annat?

Har testat följande:

- Byta skärmkontakten från uttaget på grafikkortet till moderkortet.

- Plocka ut CMOS-batteriet med all ström av, hålla in Power-knappen och sätta tillbaka batteriet efter 15 minuter.

- Plocka ut grafikkortet och starta om (BIOS startade faktiskt efter första försöket efter att GPU var urplockat och det dök upp ett val att installera Windows via en USB-sticka som satt i. Men problemet uppkom igen efter nästa omstart).

- Starta med/utan USB-sticka för Windowsinstallation.

- Plocka ut ett RAM-minne i taget och starta om.

- Kolla kablar och skruvar.

- Kolla att alla fläktar snurrar.

Min bror (som är rätt van att bygga datorer) tror inte att det är grafikkortet, eftersom BIOS inte startar även när GPU'n är bortplockad. Om nu inte grafikkortet på något sätt kan skada moderkortet permanent av nån anledning.

Nu vet jag inte vilket steg jag ska ta härnäst.

Är det klokast att testa med ett nytt moderkort i ett sånt här läge?

Tack på förhand!