Enskilda kurser för att få jobb som programmerare

Hallå! Jag skulle vilja jobba som programmerare och sitter just nu på antagning.se och kollar igenom enskilda kurser för sommar och höstterminen. Tanken är att börja lära mig ett programmeringsspråk t.ex. Python själv under våren för att komma in i ämnet medans jag jobbar och sedan gå in helhjärtat till sommarn och börja ta kurser.

Det jag skulle behöva hjälp med är att få en idé om vilka typer av kurser som är mer värd att ta i början för att bli attraktiv hos arbetsgivarna och som kan hjälpa till att landa ett jobb så fort som möjligt?

Jag har läst att generellt sett så om man kan ett programmeringsspråk så är det inte ett jättesvårt att lära sig andra, så jag undrar om t.ex. kurserna Grundläggande programmering med C++ G1N och Inledande programmering med Java är värt att ta eller är det bättre att prioritera mer teoretiska kurser såsom Introduktion till cybersäkerhet G1N, Tillämpad Internet of Things, introduktion eller t.ex. Praktisk projektledning?

TL;DR: Jag är nybörjare och vill få jobb som programmerare asap. Vilka typer av högskolekurser bör prioriteras för att bli en attraktiv arbetstagare? Just nu jobbar jag 100% och sitter på fritiden och ska lära mig ett ännu obestämt programmeringsspråk via gratis introduktionsmaterial på programmeringsspråkens hemsidor.