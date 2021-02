Köpa ny eller uppdatera

Då är det precis som Puoti skriver, typ ett GTX970 upp till kanske ett 1070 beroende på vad du hittar. Är helt galen grafikkortsbrist just nu. Jag har sett priser där mitt 2070 har gått för mer än vad jag gav för det för 2 år sedan. Om du har bråttom så får du tyvärr betala lite extra just nu. Annars är det att ha is i magen och hålla koll på begagnat marknaden.

Ska du ha nytt är det kanske 1660 super (lägg märke till super) eller kanske nya 3060 som kommer nu i dagarna. Ett 3060 kommer nog vara helt extremt overkill dock, men ack så mycket mer prestanda per krona förra generationen (2xxx/16xx)