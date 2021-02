Entusiast återskapar fungerande 3dfx Voodoo 5 6000

Jag minns när det pratades om detta grafikkort och folk gapade över 128MB minne. Där folk sa att denna hutlösa minnesmängd bara var idioti. Tillverkaren hade dock en kort text om alla förfrågningar de fick där de skrev något om att minnesmängden behövdes förr något...

Tur är dock att vi laggers alltid har rätt varenda gång vi har sagt saker som 640k ought to be enough for anybody, windowspel är skit, riktiga görs i dos, 16MB ram räcker åt alla, 4 kärnor likaså, 2G mobilnät räcker strunta i 3G osv. Så har historien visat sig att vi laggers alltid har haft rätt.

Så coolt att grafikkort 3dfx Voodoo 5 6000 kommer till liv. Men man kan glömma hitta en last som drar nytta av prestandan.