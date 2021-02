Kan jag få Wifi 6 från en Wifi 5-router?

Enligt beskrivningen: "Wi-Fi 6 APs deliver an aggregate radio rate of up to 1.5 Gbps with 5 GHz (2x2 MU-MIMO and OFDMA) and 2.4 GHz 2x2 MIMO radios." så kör wifi-6 routern med wifi-5 hastighet. Ethernet kabeln drar ner farten mellan routrarna till 1.0 Gbps.