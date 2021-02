Programmering 2

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Threading; namespace Bokhyllan { class Bok { public string Titel; //Sparar bokens titel public string Skribent; //sparar bokens författare public string Typ; //sparar bokentypen public int Utgivningsår; //sparar utgivningsåret public Bok(string Titel, string Skribent, string Typ, int Utgivningsår) { this.Titel = Titel; //mottagen titel tilldelas objektet Titel this.Skribent = Skribent; //mottagen skribent tilldelas objektet Skribent this.Typ = Typ; //mottagen typ tilldelas objektet typ this.Utgivningsår = Utgivningsår; //mottaget utgivningsår tilldelas objektet utgivningsår } // Bokens underklasser, roman, tidskrit och novellsamling public class Roman : Bok { public Roman(string Titel, string Skribent, string Typ, int Utgivningsår) : base(Titel, Skribent, Typ, Utgivningsår) { Typ = "Roman"; } public override string ToString() { return base.ToString(); // returnerar override metoden och namnen på alla dess värden } } public class Tidskrift : Bok { public Tidskrift(string Titel, string Skribent, string Typ, int Utgivningsår) : base(Titel, Skribent, Typ, Utgivningsår) { Typ = "Tidskrift"; } public override string ToString() { return base.ToString(); // returnerar override metoden och namnen på alla dess värden } } public class Novellsamling : Bok { public Novellsamling(string Titel, string Skribent, string Typ, int Utgivningsår) : base(Titel, Skribent, Typ, Utgivningsår) { Typ = "Novellsamling"; } public override string ToString() { return base.ToString(); // returnerar override metoden och namnen på alla dess värden } } static void Main(string[] args) { bool isRunning = true; // boolen isRunning är sann tills användaren avslutar programmet List<Bok> bokLista = new List<Bok>(); // skapar listan med alla böcker string[] namn = new string[2]; Console.Write("

\tVar god skriv in ditt förnamn: "); namn[0] = Console.ReadLine(); Console.Write("\tVar god skriv in ditt efternamn: "); namn[1] = Console.ReadLine(); // ReadLine väntar på användarens inmatning och används - // för att programmet ska stanna upp. Console.Clear(); // Rensar konsolfönstret Console.WriteLine("

\t---------------------------"); Console.WriteLine("\tVälkommen till biblioteket!"); Console.WriteLine("\t---------------------------"); DateTime time = DateTime.Now; // metod för dagens datum och tid. Console.WriteLine("\tDatum: " + time.ToShortDateString()); // skriver ut endast dagens datum. Console.WriteLine("\tTid: " + time.ToShortTimeString()); // skriver ut endast dagens tid. DateTime currentDatetime = DateTime.Now; // Hämtar dagens tid och datum int currentHour = currentDatetime.Hour; // initierar timmar int startMorningHour = 6; // initierar morgon int startAfternoonHour = 12; // initierar eftermiddag int startEveningHour = 17; // initierar kväll int startNightHour = 22; // initierar natt // om morgontimmen är mindre eller lika med timman i stunden och timman är mindre än eftermiddagstimman // så skrivs det ut God morgon [användarens namn] och så vidare. if (startMorningHour <= currentHour && currentHour < startAfternoonHour) { Console.WriteLine("

\tGod morgon," + " " + namn[0] + " " + namn[1] + "!"); } if (startAfternoonHour <= currentHour && currentHour < startEveningHour) { Console.WriteLine("

\tGod eftermiddag," + " " + namn[0] + " " + namn[1] + "!"); } if (startEveningHour <= currentHour && currentHour < startNightHour) { Console.WriteLine("

\tGod kväll," + " " + namn[0] + " " + namn[1] + "!"); } if (startNightHour <= currentHour && currentHour < startMorningHour) { Console.WriteLine("

\tGod natt," + " " + namn[0] + " " + namn[1] + "!"); } Console.Write("\tVar vänlig ange en siffra mellan 1-4

\t"); //informerar användaren om menyval while (isRunning) { // Skriver ut menyn Console.WriteLine("

\t[1] Registrera en ny bok"); Console.WriteLine("\t[2] Visa böcker"); Console.WriteLine("\t[3] Rensa sparade böcker"); Console.Write("\t[4] Avsluta

\t"); if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int menyVal)) // Hindrar att programmet kraschar vid felaktig inmatning { switch (menyVal) { case 1: // skapa en ny bok { SkapaNyBok(); break; } case 2: Console.WriteLine("

\tDina sparade böcker visas nedan"); foreach (Bok item in bokLista) { Console.Clear(); Console.WriteLine("

\tTitel: " + item.Titel + "

\tFörfattare: " + item.Skribent + "

\tUtgivningsår: " + item.Utgivningsår); } if (bokLista.Count == 0) { Console.Clear(); Console.WriteLine("

\tDet finns inga sparade böcker."); } break; case 3: if (bokLista.Count == 0) { Console.Clear(); Console.WriteLine("

\tDet finns inga sparade böcker."); } else { bokLista.Clear(); Console.WriteLine("

\tDin boklista är nu rensad!"); break; } break; case 4: isRunning = false; break; default: Console.Clear(); Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.WriteLine("

\tOgiltigt menyval, välj mellan 1-4!"); Console.ResetColor(); break; } } } } public static void SkapaNyBok() { Console.Clear(); //Rensar konsolfönstret. Console.Write("

\tTitel: "); string Titel = Console.ReadLine(); Console.Write("\tFörfattare: "); string Skribent = Console.ReadLine(); Console.Write("\tUtgivningsår: "); int Utgivningsår = 0; bool lyckad = int.TryParse(Console.ReadLine(), out Utgivningsår); if (!lyckad) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.WriteLine("

\tFel inmatning, testa igen."); Console.ResetColor(); Console.Clear(); Console.Write("\t"); } else { } bool minBool = true; while (minBool) { // skriver ut menyn för typ av bok Console.WriteLine("

\tÄr boken en [1] Roman, [2] Tidskrift eller [3] Novellsamling?"); if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int Bokval)) { switch (Bokval) { case 1: { Bok a = new Roman(Titel, Skribent, " ", Utgivningsår)); Console.Write("\t"); break; } case 2: { Bok a = new Roman(Titel, Skribent, " ", Utgivningsår)); Console.Write("\t"); break; } case 3: { Bok a = new Roman(Titel, Skribent, " ", Utgivningsår)); Console.Write("\t"); break; } default: { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.WriteLine("

\tOgiltigt val!"); Console.ResetColor(); break; } minBool = false; } } else { Console.WriteLine("

\tVälj mellan 1-3"); } } } } }