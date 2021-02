Gaming laptop till unga killar? Mamma behöver hjälp

Spel-laptop är endast vettigt om du verkligen har behov av att kunna spela "on the go", och om du även funderar på ett till playstation så tror jag inte det behövs. En grov gissning är att du får två stationära datorer till samma pris som en laptop med samma prestanda, även inräknat enklare skärmar. Ytterligare en fördel med en stationär är att den går att uppgradera, och det är dessutom lättare att hitta begagnade delar.

Ett till PS4 är den absolut billigaste lösningen, två PS5 troligtvis näst billigast, åtminstone om man tittar på nytt, men de kommer inte finnas i lager på flera månader.