Tolka statistik från Cisco WLC

Hej,

Jag fått ut statistik från vår nätadministratör gällande ett gästnät som finns spritt hos lite olika verksamheter och geografiska platser. Min ambition är att få en bra bild av hur pass mycket nätet används på respektive ställe.

Men jag har svårt att tolka statistiken. Jag har fått ett PDF-dokument per ställe innehållandes dataunderlaget, där respektive PDF börjar med en graf över "Total Client Count", följt av en graf per "yta" (ex. våningsplan). Se bilderna på länken längst ner.

Vad jag inte blir klok över är hur statistiken på respektive "yta" översätts till "Total client count". Om jag som autentiserad klient roamar från en yta till en annan - hur återspeglas detta i statistiken? Dels per yta, och dels i totalräkningen?

Jag hörde av mig till nätadmin som, efter att ha rådfrågat olika kollegor, landade i att varje datapunkt i statistiken utgör unika clients. Även om en användare roamar från den ena ytan till en annan så kommer de bara dyka upp som en enda klient i statistiken. Jag förstår dock inte riktigt i vilken utav "yt-graferna" klienten i så fall dyker upp?

Nån som kan hjälpa mig tänka?

Ni kan se exempel på statistik från en av ställena här:

https://imgur.com/a/jKpJYol