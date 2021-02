Laga, uppgradera eller ny dator?

Hej,

Jag har ingen koll på dagens hårdvara alls.

Jag har en 6 år gammal stationär PC, som idag gick sönder. Antar att mitt 500W nätaggregat gick sönder efter många år.

Jag tänkte köpa ett nytt nät-agg och kanske 8 GB extra ram, för att billigt fixa den. slänga in en SATA hårddisk.

Är det helt galet att lägga pengar på en 6 år gammal dator? Bör jag köpa ett uppgraderingspaket istället? Eller en helt ny dator?

Jag vet det är en subjektiv fråga, men jag har dålig koll på vad som hänt med hårdvara senaste 6 åren.

Räcker det med ett nytt 500W nätagg, som håller ett par år till?

Specifikation:

Komplett 230T Midi Tower Svart

Fläktar: 2x 120mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX,

2x USB3.0, Blå LEDs, Svart

1,00 ST

818994 Cooler Master B500 VER.2, 500W PSU

ATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin

PCIe, 6x SATA, 3x Molex, 1x FD

1,00 ST

815204 Intel Core i5-4460

Socket-LGA1150, Quad Core, 3.2GHz, 6MB, 84W,

22nm, HD4600, Boxed w/fan

1,00 ST

794115 MSI B85M-E45, Socket-1150

m-ATX, B85, DDR3, 1xPCIe-x16, USB 3.0, VGA, DVI,

HDMI, Haswell

1,00 ST

744179 Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB

8GB kit(4GBx2), CL9, 1.5V, CL9-9-9-24

1,00 ST

824864 MSI GeForce GTX 970 4GB PhysX CUDA

with choose one game ; The Crew, or Assassin#s Creed

Unity, or Far Cry 4

1,00 ST

773518 Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEM

SATA3.0, 7mm, 450/450MB/s read/write, SandForce®

1,00 ST

778356 Samsung DVD Writer, SH-224DB

SATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 12x, CD-R: 48x,

Bulk, BLACK

1,00 ST

818041 MS COA Win 8.1 Nordic

32/64 bit, For Komplett PC only

1,00 ST

200501 Garanti 3 års inskicksgaranti

PC skickas av kund till Komplett.se

1,00 ST

200 657097 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kylare

755/115x//2011/2011-3/1366/, AM2(+)/AM3(+)/FM1,

600~1600 RPM, 66 CFM, 9~31 dBA