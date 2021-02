Hur mycket behöver jag spendera för 60fps 1080p medium för ett par år framöver?

Hej kära Sweclockers,

Eftersom jag alltid tidigare fått hjälp med mina teknikköp tänkte jag att jag ska prova igen.

Redigerat för att förtydliga.

TLDR:

Hur mycket behöver jag spendera (Desktop är inte ett alternativ)

Något i klassen med Ryzen 5 5600 + RTX 3060? (kanske runt 15k?)

eller

Något i klassen med Ryzen 7 5800+ RTX 3070? (kanske runt 18-19k?).

Need to have:

Vill ha en laptop för gaming som klarar 1080p, medium settings, 60 fps för nya och kommande spel, 120 hz skärm, HDMI-utgång, 16GB ram, 1TB NVME hårddisk (alternativt möjlighet att installera en), Ethernetingång, Ska kunna packas i en ryggsäck.

Nice to have:

hygglig batteritid för surf (dvs kanske 3 timmar),

hygglig trackpad och tangentbord,

"byggkvalitet" (men inte så viktigt)

skärm som inte får en att gråta (mindre viktigt)

Lite längre beskrivning.

Jag har de senaste åren varit, och kommer nog förbli primärt en konsolbonde. Jag har dock verkligen saknat att kunna spela spel på PC:en (kan fortfarande inte spela shooters med handkontroller) tillsammans med mina vänner. Min första instinkt vore förstås att bygga en desktop men eftersom jag förhoppningsvis kommer flytta ihop med tjejen snart och då hennes reaktion på datorhörn hemma var ett definitivt "Nej" är det inte ett alternativ. Eftersom tjejen är viktigare än en sekundär spelgrej är det följaktligen laptop som gäller.

Jag inser att studentdagarna är över och jag behöver inte släpa runt en privat dator varje dag för jobbet. Jag skulle dock vilja ha något tillräckligt litet för att kunna slänga ner i en väska och åka på weekendresa (därav tänker jag att 17" laptops går bort). Det skulle dock vara trevligt om datorn hade batteritid för ungefär 3 timmar om man tittar på netflix eller slösurfar lite. Likaså vore det trevligt om den hade hyggligt tangentborg och trackpad men har för tillfället en bra lättare 2 in 1 som jag kan använda om jag behöver skriva något längre.

Vad jag skulle vilja göra med datorn är att kunna spela på skärmen som kommer med datorn när jag sitter med vännerna och då och då koppla in den till TV:n och spela där. Jag har dock inga illusioner om att kunna köra i 4k och är helt nöjd med 1080p. Därför skulle jag också kunna vilja koppla in trådlöst tangentbord och mus. Kan inget om bluetoothstandarder men vill att det ska funka hyffsat (obs, jag när verkliga inga illusioner om att vara en pro gamer, vill bara kunna ha lite kul utan att jag irriterar mig på det). Har ni tips om vad jag ska titta efter vad gäller bluetooth så dela gärna med er. Jag har inget behov av att köpa nu så fort det bara går utan kan vänta fram till hösten om det skulle behövas. Mitt mål är att kunna spela på datorn i 1080p i nya spel på mediuminställningar i 60 fps i kanske två år framöver. Vad jag undrar är dock vad ni skulle gissa att det är för komponenter (och därmed pris) jag ska förvänta mig att behöva leta efter. Framförallt ska jag spela shooters, RPGs och strategispel.

Kommer det räcka med något i klassen med Ryzen 5 5600 + RTX 3060? (kanske runt 15k?)

eller

behöver jag spendera mer för något i klassen med Ryzen 7 5800+ RTX 3070? (kanske runt 19-20k?).

Finns det något tips på modeller som jag borde titta närmare på under året? Är mitt mina budgetuppfattningar helt vansinniga eller kommer det aldrig kunna hålla för det jag vill?

Som alltid, tusen tack på förhand för era svar och kloka råd!