Div. delar säljes (PSU, chassie, fläkter, tagentbord etc)

Hej.

Jag har några dator delar till salu som jag inte har behov för.

Har en pris lista nedanför, annars kom med bud. Det är hämtning som gäller.

Kan sälja alt ihop för et reducerat paket pris. Lycka till!

Pris 1000kr ----> 1x Fractal Design Define R6 USB-C Blackout (custom ironman sticker with 3x white 140m Dynamic x2 1000rpm)

Pris 500kr ----> 3x Fractal Design Prisma AL-12 120mm ARGB PWM (daisy chain)

Pris 500kr ----> 3x Fractal Design Prisma AL-12 140mm ARGB PWM (daisy chain)

Pris 250kr ----> 1x Fractal Design Flex VRC-25 PCIe riserkabel

Pris 1000kr ----> 1x Corsair RM750X V1 (Included with red extention kit 1x 6-Pin PCIe , 2x 8-Pin PCIe, 1x 8-Pin EPS, 1 x 24-Pin ATX)

Pris 250kr ----> 1x TP-Link Archer T6E AC1300 (Wireless pci-e card)

Pris 800kr ----> 1x Corsair Gaming K70 RGB Red switches (keycap wsda little worn, keyboard will be cleaned properly before you pick it up)

