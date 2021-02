Hur många grader tål en Radiator ish?

Temperaturen är nog i sig inget problem men värmesystem i bilar är normalt sett under övertryck och det lär bli ett problem, jag tror inte du vill att radiatorn läcker för om du trodde att du hade immiga rutor innan så är det inget mot hur de blir när det blåser in vattenånga.

Jag har provat (att blåsa in vattenånga, inte att byta till en datorkylare)

Däremot kan det finnas värmepaket i både aluminium och koppar till samma bilmodeller och det kan ju gå att få in ett mindre aluminiumpaket också från nån annan modell om man jobbar lite med det och det lär gå att göra om luftkanalerna/instrumentbrädan också för att spara vikt.