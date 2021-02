S/FTP patch kabel måste jag ha jordade eluttag?

Skrivet av RCA56: Ska köpa ny nätverkskabel och funderar på att lika gärna köpa en S/FTP eftersom att dom inte kostar så mycket mer än en vanlig och kabeln kommer att ligga nära massa andra kablar.

Som jag förstått det så jordar den via kontakterna till nätverkporten på router och datorn? Routern(fiber) och datorn är inte anslutna till jordade elkontakter. Spelar det någon roll eller fungerar jordningen på nätverkskabeln ändå via datorns chassi eller liknande? Kabeln jag tänkte köpa är DELTACO TP-kabel Cat7 S/FTP Gå till inlägget

just Deltaco skulle jag inte köpa, kolla på proffipach eller på Fs.com

vi drog in Deltaco som vi köpte från kjell men efter mätt upp kabeln fick den bytas då den inte klarar varken att leverera i hastighet och orsakade problem med poe. Man kunde i mitt fall inte få fram kabel som klarade vad den var specad för utan fick köpa in kabel från 3part för att byta ut på ett par ställen där vi dragit in det.