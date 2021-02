Blackbird - Ta bort all inbyggd spyware i Windows 10, keylogger och annat

Visste du att Windows 10 spionerar på dig?

Windows vet vilka filer du har på din dator och Windows loggar vartenda knapptryck du någonsin har gjort på tangentbordet.

Låter som spyware eller hur? Det är precis vad det är!

Windows kallar det för telemetry och det är deras plan för att tjäna pengar på Dig och Ditt liv. När dom vet allt om dig så kan dom sälja den informationen.

Innan någon kommer och frågar om det är sant, källa blabla? ja, slå in windows 10 keylogger/spyware eller liknande på google.

Men blackbird så kan du inaktivera spywaren i windows 10.

Jag rekommenderar att du gör en ny fräsch installation och kör blackbird direkt det första du gör.

Windows defender är som ett rootkit som försvarar spywaren i systemet, den gillar naturligtvis inte blackbird och försöker skrämma upp den som vill använda blackbird. Syna bluffen!

Du kan scanna den på virustotal så ser du att seriösa antivirus inte varnar för den, Kaspersky, NOD32 osv.

Det som är bra är inte bara att den tar bort all spyware, den gör ditt OS bra mycket snabbare också!

https://getblackbird.net/

What Blackbird Does

> Disables OneDrive

> Disables Cortana

> Disables Bing-integration

> Disables all AutoLoggers

> Disables Wi-Fi Sense

> Disables system-wide telemetry (on all editions of Windows 10 and older)

> Disables all OS advertising (tips, pop-ups, suggested apps, etc.)

> Disables all Xbox Live services

> Disables web content evaluation ("SmartScreen") and prevents URL check-in

> Disables Windows Media online DRM

> Disables Windows P2P Update sharing

> Disables hidden Windows metric startup tasks

> Disables all diagnostic tracking services

> Disables all application metric-data collection agents

> Prevents system read access to already collected diagnostic data

> Prevents any location/contacts/messages/handwritting/password sharing

> Prevents cross-device synchronization (ie; Windows Phone auto-syncing with PC account data)

> Removes GWX and Windows 10 upgrade pop-ups

> Removes Windows Genuine Advantage (WGA)

> Removes your unique ad-tracking ID token

> Removes a bunch of Windows Vista, 7, 8, 8.1 telemetry updates (View full list here)

> Removes Superfish, eDellRoot, HP Touchpoint Analytics, VisualDiscovery and other security risks

> Removes all pre-install Windows 10 Upgrade files/folders on Windows 7, 8, 8.1

> Blocks 300+ different tracking/telemetry/ad servers (View full list here)

> Patches various data leaks (IE/Edge, Explorer, Defender, MRT, SMB)

> Applies various network tweaks (enables RSS,ctcp,tcp-offload,ECN)

INCLUDES:

> Blackbird App Manager (Windows 10 only) : Block any system application the easy & user-friendly way.

> Blackbird STD : Force removal of stubborn spy tasks.

> Backup & Restore : Save current system settings to an external file restorable at any time.