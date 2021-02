Biosproblem Svart skärm med ev följder moderkort eller annat

Haft stationär dator med win7 tills nu. Köpt win10 licens(pro).

Kompis laddat ner win10 för USB installation på annan dator(dvs min Lät Kompis snabbformatera min hårddisk. Återinsatt hos mig och nu skulle jag installera 10an.

Kom till installationsläget Språk mm men där tvärstopp. Låst. Antog problem med turordning i bios.

In i Bios, min hårddisk låg då främst i turordningen, dvd/cd sen och ett flertal varianter av USB som jag inte kunde skilja på. Flyttade USB variant främst med (tror jag)legacy i namnet.

Sparade turordingen. Kom till val av språk mm men fastnade åter där. In i Bios pånytt. Inaktiverade hårddisken helt då jag trodde det kunde hjälpa.

Därefter har jag ej lyckats komma till installationsläget. Trots ihärdiga försök och varianter.

Dessutom omöjligt komma in i Bios. Beslöt då att resetta Bios. Körde jumper på cmos. Därefter svart skärm. Tog då bort cmos batteriet 10 min. Hade kanske kvar power minns ej. Dock satt kabel till Skärmen och USB:et för mitt trådlösa tangentbordet och mus ikopplade.

Omstarter men det hände inget på skärmen. Svart således. Tangentbordet och musen känns ej av.

Verkar omöjligt komma in överhuvudtaget..

Har efter det kollat grafikkortet och skärm. Det funkar på liknande dator. Inga felpip från Bios.

Inser att det kan ha blivit fel på moderkortet men hoppas nåt annat och billigare alternativ.

Kan man checka moderkortet på nåt vis (MSI 970 Gaming)

Behöver verkligen tips och råd nu!

Kan det vara nåt annat än moderkortet?

Nån vits göra om batteriborttagningen och ev använda jumper?

Går detta? Köra en ren win10 installation på annan dator med min hårddisk(således två versioner av win10 operativ på kompisen dator) och sen försöka komma in på min PC med uppdaterade hårddisken?

Räcker en snabbformatering a hårdisken inför ren installation av win10?

