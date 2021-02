Jag använder en 55CX och Sonos Beam (med HDMI som i vilket fall inte är 2.1) tillsammans med min Xbox series X utan problem. Koppla bara in allt via TVn, då kommer soundbaren kännas igen som HDMI ARC, d.v.s. den spelar allt ljud som annars hade spelats på TVns högtalare. HDMI 2.1 är enbart viktigt för bildens skull, och den får du som 4K 120Hz när du kopplar in Xboxet direkt i TVn.