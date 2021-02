Apple TV gen 4 - ologiskt ljudproblem - försvinner i vissa program!? Hjälp, snälla.

Hej,

Jag upplever viss ljudproblematik vid användning av min Apple TV gen 4 som jag hoppas kunna få hjälp med.

Apple TV'n är kopplad via HDMI till min Sony TV. TV'n är i sin tur kopplad via HDMI till en Lyngdorfförstärkare för ljudet. Som exempel använder vi ofta SVT Play för att titta på nyheter, barnprogram etc. vilket fungerar bra. Men när vi ska titta på en film eller serie på SVT Play (t.ex Tunna blå linjen eller Atlantic crossing) så slutar ljudet omedelbart att fungera. Enda lösningen som jag hittat på detta är att dra ner menyn från ovankant, välja ljudinställningar och aktivt ändra från "TV-ljud" till "Förstärkaren", då kopplar Apple TV'n om till att skicka ljudet via AirPlay till förstärkaren istället. Det fungerar förvisso, men är väldigt irriterande att behöva justera hela tiden. Samma problematik dyker upp i TV4 Play, C More osv. Jag har gått igenom Inställningar i Apple TV'n flera gånger försökt hitta några konstigheter, men allt verkar vara i sin ordning. Ljud ut via HDMI, format satt till Auto osv.

Vet någon varför detta problem dyker upp för vissa program/serier? Vad kan jag göra för att lösa det?

Tack på förhand!