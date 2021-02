Färdigbyggd burk runt 15k

Tjenare, har en kompis som inte kan lägga upp tråd än här så hjälper han.

Han vill köpa en färdigbyggd dator runt 15k +- någon tusenlapp som kommer hålla några år.

Gärna nått 3000 seriens till grafikkort.

Såklart så blir det bättre om man bygger eget men vill att allt ska vara plug and play när det blir levererat.

Vet även att mest bang for the buck är att köpa begagnat men de intressanta datorerna har varit långt borta och inte kunnat levereras då vi bor en bit bort

Så skicka gärna några tips!