Skrivet av Dockland: Ny dator för editering (Film/Foto) och gaming. Kikar på MAC mini 2020 (M1) men frågan är om den är bra för casual gaming? Vet inte riktigt vad jag skall köpa. Editerar film (4K, snart 8K troligtvis) och RAW-foton samt önskar World of warcraft lite casual och önskar att Wow funkar flawless med högsta inställningarna. Jag har en LG 5120*2160 kopplad till min MacBook och Lenovo Workstation idag. Vad rekommenderas av det kunniga här i forumet? Har ingen lust att bygga själv, så vad är mest bang for the buck? Gå till inlägget

Du har läst den här va?

"World of Warcraft: Ran natively. Performance was insane! Screenshot tool had some impact on this game, but I made note of it in the comments. It also hard froze once while changing settings. I'm level 5 so I didn't get to bench massive fights. One of the few games I can max pretty much everything at 3840 x 1600 and still get 70+ FPS. I actually turned that down in benchmark images to account for bigger fights. Best part? Dead silent. Cold to the touch at some parts."

https://www.reddit.com/r/macgaming/comments/jw3e1c/game_bench...