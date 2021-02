Jag får inte ordning på mina if-satser. Snälla hjälp.

using System; namespace Vektoruppgift3 { class Program { static void Main(string[] args) { int[] number = new int[10];//Skapar en vektor med plats för 10 st heltal. int i; int myNumber = 25; for (i = 0; i < 10; i++)//Läser in 10 st heltal. { Console.WriteLine("Skriv in 10 heltal:"); number[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//KOnverterar en string till ett heltal. } if (myNumber ==??????) { Console.WriteLine("Grattis."); } else { Console.WriteLine("Tack för dina heltal."); } } } }