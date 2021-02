MSI GP66 eller vänta på Lenovo Legion 5 Pro med 5800H?

Jag har beställt en Lenovo Legion 5 Pro. Den kommer in i lager om 2 veckor (inte april). Kommer in i lager 2021-03-09. Köper du MSI som kommer du ändå behöva lägga till pengar för att upgradera med en hårddisk till. Msi har inte maxxad tdp på gpun och Intel i7 kan inte köra minnen i 3200mhz.

MSI

15.6" 1080p 144hz Ljusstyrka 300 cd/m²

rtx 3070 Tdp 115 W, (+15 W med Dynamic Boost 2.0)

Intel Core i7, (10750H)

16gb DDR4, (3200 MHz)

(intel i7 (10750H) The highest officially supported memory speed is 2933 MHz, but with overclocking (and the right memory modules) you can go even higher.)

Lenovo Legion 5 Pro

16" QHD 165hz 16:10 Ljusstyrka 500 cd/m²

RTX 3060 Tdp 115 W, (+15 W med Dynamic Boost 2.0)

Rtx 3070 Tdp 125 W, (+15 W med Dynamic Boost 2.0)

AMD Ryzen 7, (5800H)

16gb DDR4, (3200 MHz)

Rätta mig om jag har fel.