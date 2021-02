Problem med surfplatta

Hej tänkte ställa en fråga till er och hoppas att ni har ett svar. Jo det är så att jag kopplar upp min surfplatta på jobbet. Vi har telia som wifi och när man sätter igång wifi på surfplattan kommer det fram en notis där det står logga in

och när man trycker på den kommer man in på en hemsida där man får trycka på free access och det funkar bra men ibland så händer det att när man går in på den hemsidan så står det att sidan inte kunde hittas. Provar ibland att starta om surfplattan funkar inte endå provar gå runt och se om den hittar wifi nej inget händer. Men när man provar med telefonen på samma sätt då funkar det klock rent då hittar den Telia wifi och allt fungerar och både surfplattan och telefon är android baserade. Även en äldre iPad som vi har på jobbet från typ 2014 den funkar också perfekt att koppla upp sig på Telia. Vad kan felet vara på surfplattan egentligen. Surfplattan är en Huawei