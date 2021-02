Gäller ej digitala produkter, läkemedel eller tobak, erbjudandet gäller t o m 23.02.2021.

Koden kan inte kombineras med andra rabattkoder eller erbjudanden.

Well, de gav mig en rabattkod men inget fann jag värt köpa på CDON för att nyttja rabattkoden, så tänkte jag kanske ska ge bort koden ifall någon.. heh.. 2 timmar ca innan den går ut.. sent tänkt men kanske inte för sent för någon som ska göra ett inköp idag!

(skickar kod till första som vill ha den)

Läs hela annonsen här