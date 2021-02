IP-TV App till Samsung smart-TV Tizen 2020

Skrivet av Kalasis: https://www.duplexplay.com/ Har jag hört gott om. https://siptv.eu/howto/sammy/ funkar också men är sämre enligt utsago. Eftersom har har Tizen så ska du inte köra APK pga inte android, vad jag förstått. Gå till inlägget

Tack

Ska kika på Duplexplay.

Låter smidigt:

Samsung Tizen 2017,2018,2019 and 2020

DuplexPlay is available in the Official Samsung App Store (All countries)

Category: Videos

Please note that: the app is available in All countries. If you can't find it in your store, switch your tv to USA and install it.

Ja det låter ju lite fel med apk tycker jag också. Men jag har ju sett på youtube när flera gör det, på äldre Tizen.