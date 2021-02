Ext HDD, USB laddare, Power bank, Intel NIC, verktyg etc

Jag prioriterar enligt:

1. Den som vill ha allt och kan hämta

2. Den som vill ha allt på posten

3. Övriga i turordning

Prylar:

1. USB laddare Samsung, 2A

2. Anker 24W 2-port USB Charger, 2,4A per port

3. USB A till USB mini, ca 20cm

4. USB A till USB micro, ca 20cm

5. Supa 3.5mm hane, ca 30cm

6. HDMI kabel, 2m

7. DisplayPort till DP mini, ca 1.5m

8. Powerbank 10 000mah, 2x USB A, 1x USB C, 1x USB Micro - QualComm QC 3.0

9. 2st TP-Link smart plugs, modell HS100

10. Cubieboard - se http://linux-sunxi.org/Cubietech_Cubieboard

11. USB 2.0 Hub, 4 portar

12. HDMI förlängningskabel, ca 10cm

13. 2st Intel PRO 100/S, 100Mbit nätverkskort

14. 2st Fractal Design 92mm

15. 2st NZXT 120mm

16. WD My Passport extern hårddisk USB3.0 500GB

17. Ztotop fodral för iPad Pro 11" 2018, https://www.amazon.de/gp/product/B07KC1ZTQ5/ref=ppx_yo_dt_b_a...

18. Fellowes verktygskit för PC

19. Ryggsäck från Caselogic med fack för 15,6" laptap: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B003WUBM3O/ref=ppx_yo_dt_...

20. Budväska från Etsy

