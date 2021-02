Jo hej, nu var det så att jag är vid behöv av ny dator och behöver lösa en i år. Problemet är att jag kan inte ens ställa upp mig i kö via datorbyggaren för det blir slutsålt. Mitt enda val är att beställa en färdig dator eller annars vänta. Står mellan 2 olika, en färdigbyggd och en via datorbyggaren och eventuellt vänta då. Just nu spelar jag nog inte dom mest krävande spelen men man vet inte i framtiden. Tack i förhand för hjälp.

https://www.inet.se/produkt/1512033/taurus-gaming-elite-rx-68...

https://www.inet.se/datorbygge/b1246367/hej222

[/URL]