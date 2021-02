4 st. Extreme Networks Summit X440-G2-48t-10GE4 & 1 st X440-G2-24t-10GE4

Jag har tagit över driften av ett företag som införskaffade switchar från Extreme Networks. Jag jobbar enbart med Aruba/HPE switchar så jag hoppas att dessa switchar kan glädja någon annan istället.

Det är alltså följande som ingår.

4 stycken X440-G2-48t-10GE4 med vardera 1 fiberkonverter på plats 1 styck X440-G2-24t-10GE4 med 4 fiberkonverterare på plats 4 stycken 1 meters fiberkabel, LCSC-1S

Då jag inte jobbar med Extreme Networks switchar till vardags så får jag nästan utgå från att den som är intresserad av dessa vet vad dem går för. Men att notera är att dem har 4 stycken 10 Gbit/s RJ45/Fiber på baksidan, så dem är gjorda för höga hastigheter. De är också stackbara.

Jag har återställt admin lösenordet på 24-portars switchen, det var enkelt via seriell-porten. Switcharna är s.k. "layer 3" och kan via varje VLAN också agera DHCP om man vill det.

Jag tror att "24t" och "48t" innebär att dessa switchar inte har POE, så det är ju något att vara uppmärksam på om man behöver det.

Enligt vad jag kan se på Extreme Networks sida så har dessa switchar livstids garanti. Exakt hur det fungerar vet jag inte då jag inte har kvitton från företaget som köpte in dem.

Priset är svårt sätta. För dem som har behov av just dessa så är det högt, om man inte behöver 216 uttag med 10 Gigabit mellan så kanske dem inte ens är värd vikten som ankare till en roddbåt.

Kollar man Prisjakt så är det ju hiskeliga priser som tas för en sådan switch.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4570612

Ett utgångspris kanske kan vara 2000 kronor per 48-portars och 1000 kronor för 24 portar? Ge ett bud helt enkelt.

Jag kan skicka switcharna, eller så kan den hämtas i Trångsund, söder om Stockholm. Jag kan även köra om du bor i Stockholms-området vid tillfälle.

Jag har som sagt återställt lösenordet på 24-portarn. Om du vill så gör jag motsvarande på resten av switcharna. Lätt som en plätt annars om man följer dessa instruktioner:

https://community.extremenetworks.com/extremeswitching-exos-2...

Läs hela annonsen här