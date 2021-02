Tv Hdmi strul

Hej köpte en tv runt årsskiftet ( Samsung QE55Q90 ) för att enbart köra till datorn via HDMI.

Jag kan inte så mycket om Tv apparater men det funkade perfekt på en gång att koppla in till datorn med bild och ljud o hela historien, nu idag tänkte jag slå på en film dock och får "Ingen signal" via HDMI.

ingenting har ändrats eller rörts gällande kabel eller så, däremot efter provat montera om / byta Hdmi portar utan framgång. Jag har testat byta inställningar på tv'n utan framgång och jag vet inte riktigt vad jag ska göra, har ingen annan Hdmi enhet eller kabel.

Grejen är ju att det verkar finnas kontakt mellan enheterna, ändrar jag till "game mode" på Tv'n så blinkar skärmarna på datorn som man bytte upplösning, bara kolla på bilden här så.

från datorns håll ser ju allting rätt ut? alla de där grejerna är ju Tv'n, har provat lite saker från google utan framgång, är det någon som är bra på sånt här så behöver jag all hjälp, har faktiskt bara kollat på Tv'n 2 gånger sen jag köpte den annars har sakerna stått orörda, känns konstigt att det slutar fungera bara sådär

Edit, glömde länka till kabeln jag använder, den borde ju stå pall? https://www.komplett.se/product/846082/datorutrustning/kringu...