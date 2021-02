Minar du ETH? Passa på att mina ZIL för extra förtjänst!

INTRO OCH TL;DR:

Vi behöver kanske inte gå in så djupt på vad ZIL (Zilliqa) är, då denna tråd handlar mer om hur man minar ZIL. För den som är intresserad så hittas mer info här: https://www.zilliqa.com/

Zilliqa minas lite annorlunda jämfört med andra coins. ZIL har nämligen en POW (tid för mining) som pågår 1-2 minuter ungefär var 2-3 timme. Jag har faktiskt inte orkat räkna och vet inte exakt. Man kan därför dra nytta av detta genom att mina ETH som vanligt, men byta över till ZIL just när det är dags för POW.

Om man minar ETH (eller annat coin med ethash) så kan man använda sig av https://shardpool.io/ för att automagiskt mina ETH på sin favoritpool (t.ex. Ethermine, Binance eller andra) och när det är dags för att mina ZIL så byter poolen till ZIL. När POW är färdigt så återgår mining av ETH till din favoritpool.

HUR DET FUNGERAR

Jag är ingen expert, men lite enkelt förklarat så fungerar det så att man ansluter till Shardpool, som i sin tur ansluter till din valda pool. Tänk dig en VPN typ. Rätt difficulty från poolen, nya jobb osv kommer fram precis som vanligt och man får betalt på sin pool, precis som om man anslöt till den direkt.

Shardpool ska ha 0% avgift för ETH, då du fortfarande minar på din valda pool (t.ex. Binance, MPH, Ethermine). Tydligen ska det även vara 0% avgift för ZIL, men jag har sett påståenden för 1%, så jag är lite osäker.

UTBETALNINGAR OCH FÖRSÄLJNING

Jag vet inte vad lägsta gräns ligger, men den lägsta utbetalningen av ZIL jag har fått från poolen är 1.02 ZIL. Jag har drygt 140MH/s och får 10+ ZIL per dag i skrivande stund. Värt att veta är att jag under denna tidsperiod har gjort helt fel och använt ett program som stänger av/startar rätt miner åt mig. Det har säkert tagit 1min extra vid varje POW, så kör man via nedanstående pool så lär man få snäppet mer ZIL eller ETH, beroende på.

Det större problemet är snarare att kunna trada ZIL. På t.ex. Binance krävs ett värde av minst $10 för handel, så beroende på din hashrate kan det ta ett tag att få ut det. Andra exchanges kan ha andra gränser. Det går förstås att kringgå genom att t.ex. mina ihop ZIL värt $5, sedan köpa $5 ZIL av ETH man har minat ihop. Då har man ZIL till ett värde av $10 och kan sälja. Eller så väntar man tills man får ihop tillräckligt - helt valfritt!

TJÄNAR MAN NÅGOT?

Jag kan inte se in i framtiden, så du behöver räkna på det själv. I skrivande stund så har jag följande siffror:

Min hashrate: ca 141 MH/s

WhatToMine påstår en inkomst (exkl. el) på $11,67

Inkomst per 30min: $0,2431

30min mining av ZIL senaste 24h: 11,246 ZIL

Inkomst per 30min: $1,30

Skillnaden blir därmed (vid skrivande) $1,05 och det är inte fy skam när WhatToMine påstår att jag ska tjäna $11,67 vid enbart ETH-mining. Det är ca 10% extra inkomst.

OBS!!! Du kan inte mina ZIL dygnet runt! POW pågår under väldigt korta perioder, all annan tid man pekar minern specifikt mot ZIL är bortkastad tid.

HUR GÖR JAG?

Det enklaste är om du själv går in på https://shardpool.io/#start och fyller i informationen. Du behöver en ZIL-wallet, vilket du kan få på diverse exchanges, bl.a. Binance. Du behöver även server för din ETH-pool osv.

Sidan skriver automatiskt ut texten för din .bat-fil när du fyller i för din valda miner, men har du speciella argument så behöver du förstås ändra denna så att allt stämmer överens.

Det går att använda dessa för både .bat-filer och config-filer, men då får man själv lista ut vad som gör vad. Likadant med miners som inte finns i deras lista. Vänligen läs readme-filen för din miner.

EXEMPEL

Jag kan tyvärr bara ge ett exempel, för jag börjar bli för trött för att skriva mer guide. Så här kommer ett exempel som fungerar utmärkt för mig. Byt ut till din egna info förstås, eller ännu bättre, läs och ändra här: https://shardpool.io/#start

PhoenixMiner: