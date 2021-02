Remaster av System Shock lanseras i sommar

Skrivet av Herr Kantarell: Vad var det som var så bra med detta spel? (menar inte att inte var bra, bara nyfiken) Gå till inlägget

Har inte spelat spelet själv men av det jag sett och läst, Youtube etc, så var det lite utav det första "immersive sim", typ 3D first person view med RPG-element. System Shock hade enligt många en superb story med antagonisten, AI:n SHODAN.

Efter System Shock gjorde utvecklarna, Through the Looking Glass, Thief, som är det första riktiga stealth-spelet. Metal Gear Solid menar vissa var det men det spelet hade inte elementet med att använda mörker/skuggor som en game mechanism. Producenten av System Shock och Thief, Warren Spector, blev head-huntad av den tidigare Quake-utvecklaren John Romero till studion Ion Storm när Through the Looking Glass upplöstes. Vid Ion Storm ledde Warren Spector utvecklingen av Deus Ex, som du säkert känner till, ett fenomenalt spel som influerat många senare spel i spelbranschen, där Deus Ex i sig varit starkt influerat av System Shock.