Dator hänger sig vid windows start

Hej!

Blir en liten uppdatering/fortsättning på min flickväns tråd https://www.sweclockers.com/forum/trad/1626120-pc-dog-och-vag...

tl/dr, dator dog, vägrade starta, rök från grafikkort. Annat grafikkort gick utan problem, funkat sedan dess.

Då grafikkortet som hon fick använda efter det var lite klenare (RX 590) och jag hade en gammal order på ett RTX 3070 sedan förra året som kom i veckan, tänkte vi passa på att göra en lite uppdatering i helgen. Bytte upp CPU från i5-9600k till i9-9900k, nätagg från ett äldre corsair till Seasonic GX 850W samt då det nya grafikkortet. Samt även byta ut en gammal snurrdisk till en större SSD Samsung 870 Evo 2TB.

Nu då till problemen. Tänkte först vara lite lat och boota upp med den gamla windowsinstallationen (rensat GPU drivare, så gick på windows standard). Det.. gick inte, den frös på första skärmen efter BIOS, med de trevliga snurrande prickarna helt frysta. Tänkte aj fan.. men windows är ju windows, har hänt förut att den fryst vid start men startat igen sen försöket efter, inte kontinuerligt dock, max någon gång som efter grafikkort bytet tidigare.

Men icke, inte denna gången, den fortsatte att frysa tills windows ville försöka sin reperationsgrej som kom efter 3? omstarter. Den frös den med. Testade att byta runt med XMP (var påslaget först, stängde sedan av det), gjorde ingen skillnad.

Försökte då boota från ubuntu på USB.. och det gick direkt, inga problem. Så hårdvaran verkade okej? Testade att starta windows direkt efter.. och den gick in i reperationsläget direkt.. men valde bara att gå vidare till windows 10 för att testa.. och det funkade. Kom in, installerade NVidia drivrutiner och startade sedan om. Och frysandet började igen. Jahapp, dags att installera om windows då, men först backup, så in i ubuntu igen, kopiera filer från C: till Extern. Gick jättebra, testade även att boota tillbaka till windows direkt efter, bara på skoj.. det gick utan problem. Då det började närma sig kvällning tänkte vi, om det nu ändå funkar varför inte testa det lite med något spel för att stresstesta? Spelade lite Apex Legends (2-3 timmar, max grafik) det flöt hur bra som helst, maxade 144Hz 1440p skärm, precis som förväntat med den hårdvaran. Temp aldrig över 60 grader på CPU, grafikkort maxade på ~62 grader.

Tänkte då att vi testar imorgon(idag) och gör en ren installation av windows. Men först en lite memtest över natten, låter den köra några timmar över natten, standard test, inga fel funna, så verkar okej?

Testar starta på skoj.. hänger sig.. testar ubuntu.. funkar.. boota direkt efter ubuntu in i windows? Funkar. Dags för ominstallation då! Fixar USB med windows media creation.. den fryser direkt när den gått förbi bios när man väljer språk osv för verktyget. Testar igen, händer igen. Detta med bara C: disken inkopplat och USB med media creation tool. Börjar svära lite, testar ubuntu igen.. funkar felfritt. Vid detta läger är jag helt jäkla lost på vad det kan vara.

Så tl/dr. Kan inte boota in i windows, ubuntu på USB funkar. Kan inte köra windows media creation tool för nyinstallation. Har testat mot 2 olika SSDer. Har testat boota utan GPU osv, enbart RAM/CPU samt SSD. Samma resultat.

Är moderkortet kasst? RAM? Jag är helt utanför min zon just nu, detta är mer än jag kan lösa. Hoppas det finns någon här som.. har bara en minsta aning om vad det kan vara.