Skrivet av five70five: poweronhours?

reallocatedsectors?

1: Power On Hours Count: 59386 | Reallocated Sector Count: 0

2: Power On Hours Count: 35891 | Reallocated Sector Count: 0

3: Power On Hours Count: 59413 | Reallocated Sector Count: 0

4: Power On Hours Count: 59385 | Reallocated Sector Count: 0

Enligt S.M.A.R.T avläst i HD Tune.

MTBF: 1 miljon timmar enligt vad jag hittade.

CNET: https://www.cnet.com/products/wd-red-wd20efrx-hard-drive-2-tb...

Lite intressant, tydligen har jag bytt 2 av diskarna exakt samtidigt, en lite senare och haft en på hyllan ett tag innan jag stoppade in den med. Sånt man inte tänker på.