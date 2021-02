Trådlösa in-ear hörlurar för löpning

Skrivet av Mackey: Tack för info, hålls lurarna på plats endast genom silikonproppen eller vilar de i örat lite som en öronsnäcka också? Gå till inlägget

Jag skulle säga att de hålls på plats av silikonpropparna men de får stöd av den lilla "hyllan" ovanför örsnibben. If that makes any sense