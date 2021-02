BSoD Event 1001 Bugcheck (GTA V)

Hejsan!

Jag installerade GTA V igår via epicgames och testade att spela det, jag körde början av story mode och körde utan problem, och körde sedan online med en kompis i kanske 10 minuter, sen helt random när vi körde en bil så fick jag mitt livs första BSoD.

Jag kollade i event viewer efteråt, och såhär såg felmeddelandet ut:

"The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffad0140abb028, 0x00000000be000000, 0x000000000100110a). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 6eb24906-5e93-48c5-bdd4-4443ba720559."

Jag har även min dumpfil här, uppladdad på det vis som automoderator i reddit sa att jag skulle göra:

http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=0007722854785156...

De program jag hade aktiva medans jag körde spelet var:

GTA V

Discord

Epicgames launcher

Battlenet launcher

Steelseries Engine

Gifyourgame

Logitech G Hub

Mina specs:

GTX 1070

i7-4770k

16GB RAM

750W nätagg

2st SSDs och en extern HDD

Jag brukar alltid försöka hålla mina drivrutiner uppdaterade så gott det går.

Är det något som saknas här så påminn mig gärna.

Om någon kan hjälpa mig felsöka detta skulle jag vara hemskt tacksam.

Mvh Blurry