Y-kopplingar och olika fläktar

Tja!

Håller på att sätta ihop en dator till ungarna (deras första) av lite gammalt överblivet och lite nytt.

Moderkortet har bara två fan headers á 1A. Skulle det funka att köra en 140mm och en 120mm på en header via en y-koppling och tre 140mm via 2 y-kopplingar (tot 0,8A) på den andra? Via y-kopplingen läser moderkortet bara hastigheten på en av fläktarna. Spelar det någon roll vilken?

Alternativet är väl att köpa en fläkt kontroll av något slag.