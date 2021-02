Fixa lappar och sätt upp samt dela i lokala grupper på facebook etc

Kolla med katthem och veterinärer i närheten också, om de fått in någon där

Finns inga hyreshus i närheten? Tänkte på tidningsbud som kanske släppt in någon katt i ett sånt hus?

Hankatter har en tendens att få för sig att vandra tyvärr, vi hade en som var kastrerad och försvann i dryga 2 månader på våren helt out of the blue, max 2-3 dagar hade han varit borta tidigare