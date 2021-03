Dator startar inte alls efter liten flytt

Hallå

Jag möblerade om lite hemma häromdagen, i samband med detta så skulle jag byta plats på datorn. Jag tryckte av strömknappen på PSUn, drog ut alla kablar, flyttade den och kopplade in allt igen. Nu när jag försöker starta den så händer absolut ingenting. Helt dött.

Har en Corsair SF750 750W 80+ Platinum och ett nzxt n7 z490 mobo. Har testat allt jag kan komma på och är kapabel till just nu. Kollat att alla kontakter sitter i, tagit ut alla sladdar som inte behövs, tagit ut gpu, bytt plats på minnen, testat starta datorn via startknappen på moderkortet, testat olika uttag, strömknappen på PSUn är rätt osv. Har inte tillgång till en annan PSU just nu så kan inte felsöka den. Men ingenting i systemet är äldre än 3 veckor och har fungerat felfritt i dessa 3 veckor. Finns det något annat jag kan kolla förutom före jag får tag på en annan PSU?