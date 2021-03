Bytar 1080ti neråt

Hej igen från The one n only selfieguy!

Kollar IGEN om de finns intresse för byte!

Tänkte se om någon vill byta sitt 1070,1660ti,2060,2060super+peng mot mitt Asus 1080ti Turbo.

Ingen fel alls på kortet men vill ha något svalare.

De måste vara 2 slots för kör Ghost chassi!

Bytet sker endast mellan minst 2 ögon på min hemmaplan!

Har en hög referenser!

